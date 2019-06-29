Боксеры Ковалев и Ярд договорились о проведении боя в России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд достигли соглашения о проведении боя в России. Об этом ТАСС заявила глава компании Main Events Кэти Дува.

"Мы договорились [о проведении боя в России]. Теперь мы ждем завершения контрактных процедур со стороны команды Ярда и организаторов", - сказала Дува.

По информации ТАСС, рассматривается вариант проведения боя в России в августе.

Поединок планировалось провести в конце июня в Челябинске, однако он был перенесен по организационным причинам.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.