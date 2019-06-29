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Европейские игры-2019

Российский борец греко-римского стиля Кабалоев завоевал золото Европейских игр

В финале в весовой категории до 67 кг он одержал победу над грузином Шмаги Болквадзе
Заур Кабалоев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Заур Кабалоев
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Заур Кабалоев одержал победу на Европейских играх в весовой категории до 67 кг. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 27-летний россиянин одержал победу над грузином Шмаги Болквадзе. Бронзовые медали завоевали серб Мате Немес и Сослан Дауров из Белоруссии.

"Сегодня надо было победить любой ценой, этот турнир очень важен для меня, он является отборочным к чемпионату мира, и только первое место сегодня было значимо. До финала были тяжелые схватки, но финал всегда тяжелее. До финала мы встречались с [белорусом] Сосланом Дауровым, он очень сильный борец, с ним было тяжело, - отметил Кабалоев. - Турнир очень хороший, чувствуется, что он ближе к Олимпиаде, здесь отличная обстановка, судейство, все как на крупном турнире".

Кабалоев является бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года в Каспийске.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (38-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия38183490
2Белоруссия22142561
3Италия11131034
4Украина10131437
5Грузия681428
6Германия661224
7Франция651122
8Азербайджан571224
9Испания51612
10Нидерланды49720
11Венгрия46414
12Израиль3317
13Греция3249
14Польша31711
15Бельгия3115
16Швеция3036
17Словения3014
18Болгария27817
19Португалия26513
20Великобритания25815
21Чехия24612
22Румыния23510
23Швейцария2248
24Хорватия2158
25Турция14510
26Латвия1326
27Сербия1225
28Армения1135
28Дания1135
30Косово1113
31Литва1102
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
34Молдавия0145
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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