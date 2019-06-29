Российский борец греко-римского стиля Кабалоев завоевал золото Европейских игр

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Заур Кабалоев одержал победу на Европейских играх в весовой категории до 67 кг. Соревнования проходят в Минске.

В финальной схватке 27-летний россиянин одержал победу над грузином Шмаги Болквадзе. Бронзовые медали завоевали серб Мате Немес и Сослан Дауров из Белоруссии.

"Сегодня надо было победить любой ценой, этот турнир очень важен для меня, он является отборочным к чемпионату мира, и только первое место сегодня было значимо. До финала были тяжелые схватки, но финал всегда тяжелее. До финала мы встречались с [белорусом] Сосланом Дауровым, он очень сильный борец, с ним было тяжело, - отметил Кабалоев. - Турнир очень хороший, чувствуется, что он ближе к Олимпиаде, здесь отличная обстановка, судейство, все как на крупном турнире".

Кабалоев является бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года в Каспийске.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (38-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.