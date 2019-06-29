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Европейские игры-2019

Сборная Португалии по пляжному футболу заняла первое место на Европейских играх

В финальном матче португальцы обыграли команду Испании со счетом 8:3

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по пляжному футболу победила команду Испании в финальном матче на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу португальских футболистов. Бронзовую медаль соревнований завоевала сборная Швейцарии, обыгравшая в матче за третье место команду Украины (5:4). Сборная России заняла на турнире шестое место, проиграв в матче за пятую строчку итальянцам (3:4). На групповом этапе российские спортсмены проиграли испанцам в дополнительное время (4:5), итальянцам (2:4), а также обыграли украинцев (5:1). Россияне заняли последнее место в группе, не сумев выйти в четвертьфинал.

Сборная Португалии является двукратным чемпионом мира, также на их счету две серебряные и пять бронзовых медалей мирового первенства.

Португальская команда на Европейских играх завоевала три золотые, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей и занимает 12-е место в общекомандном зачете, где лидирует сборная России (38-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - Италии (11-13-10).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия38183490
2Белоруссия22142561
3Италия11131034
4Украина10131437
5Грузия681428
6Германия661224
7Франция651122
8Азербайджан571224
9Испания51612
10Нидерланды49720
11Венгрия46414
12Израиль3317
13Греция3249
14Польша31711
15Бельгия3115
16Швеция3036
17Словения3014
18Болгария27817
19Португалия26513
20Великобритания25815
21Чехия24612
22Румыния23510
23Швейцария2248
24Хорватия2158
25Турция14510
26Латвия1326
27Сербия1225
28Армения1135
28Дания1135
30Косово1113
31Литва1102
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
34Молдавия0145
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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