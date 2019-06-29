Сборная Португалии по пляжному футболу заняла первое место на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по пляжному футболу победила команду Испании в финальном матче на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу португальских футболистов. Бронзовую медаль соревнований завоевала сборная Швейцарии, обыгравшая в матче за третье место команду Украины (5:4). Сборная России заняла на турнире шестое место, проиграв в матче за пятую строчку итальянцам (3:4). На групповом этапе российские спортсмены проиграли испанцам в дополнительное время (4:5), итальянцам (2:4), а также обыграли украинцев (5:1). Россияне заняли последнее место в группе, не сумев выйти в четвертьфинал.

Сборная Португалии является двукратным чемпионом мира, также на их счету две серебряные и пять бронзовых медалей мирового первенства.

Португальская команда на Европейских играх завоевала три золотые, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей и занимает 12-е место в общекомандном зачете, где лидирует сборная России (38-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - Италии (11-13-10).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.