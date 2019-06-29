Сборная России по баскетболу проиграла аргентинцам в первом матче юношеского ЧМ

ТАСС, 29 июня. Мужская юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 19 лет) в овертайме уступила аргентинцам в первом матче чемпионата мира. Турнир проходит в греческом Ираклионе.

Матч завершился со счетом 86:84 в пользу аргентинской команды.

Российская сборная выступает в группе С, где также выступают команды Греции и Филиппин. В турнире принимают участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы. По итогам группового этапа все сборные выходят в 1/8 финала.

В следующем матче группового этапа россияне сыграют с греческой сборной 30 июня, аргентинцы в этот же день встретятся с филиппинцами.

Сборная России ни разу не побеждала на юношеском чемпионате мира, на счету российских баскетболистов одна серебряная и одна бронзовая медали. Чаще всех на турнире побеждала команда США, американцы шесть раз завоевывали золотые медали, трижды - серебряные и один раз - бронзовые.

Юношеский чемпионат мира в Греции завершится 7 июля.