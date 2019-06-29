Борец Чехиркин потерял два зуба в победном финале Европейских игр

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин потерял два зуба в финале Европейских игр. Об этом Чехиркин рассказал журналистам в субботу после финальной схватки в весовой категории до 77 кг.

В финале 33-летний россиянин одержал победу над армянином Карапетом Чаляном.

"Выложился на 100 процентов, оставил все силы, хотя не только силы, но еще и зубы оставил. Получилась тяжелая и принципиальная схватка, борец из Армении очень сильный. Не совсем по моему сценарию пошла, в первом периоде вытащил его на задний пояс, бросил и неудачно завершил бросок себе на голову. Зубы потрескались, после этого на морально-волевых приходилось продолжать", - сказал Чехиркин.

"На этом турнире это точно тяжелейшая схватка, не помню, когда вел 5:0 и растерял преимущество. В концовке приходилось эти баллы брать, чтобы не перевернулась схватка в обратную сторону. Когда он упал мне на голову, я чуть поплыл, ноги перестали слушаться, начали подкашиваться. Головой ударился, парочку зубов задних потерял", - добавил спортсмен.

Чехиркин является чемпионом мира 2018 года, а также обладателем золотой медали европейского первенства - 2014.

Европейские игры завершатся 30 июня.