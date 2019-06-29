Британцы Лэнгридж и Эллис стали победителями Европейских игр в бадминтоне

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Британские спортсмены Кристофер Дэнгридж и Маркус Эллис стали обладателями золотых наград в бадминтоне на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финале британцы обыграли датчан Андерса Расмуссена и Кима Аструпа. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов в полуфинале уступили датчанам и стали обладателем бронзовых медалей, также бронзовая награда досталась голландской паре.

В женском финале голландки Шерил Сейнен и Селена Пик обыграли британок Лорен Смит и Хлою Бирч. Ранее бронзовые медали завоевали россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова, еще одна бронзовая награда - у француженок.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, завоевав 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград, на втором месте идет команда Белоруссии (22-14-25), на третьем - итальянская команда (11-13-11).