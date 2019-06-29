{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Британцы Лэнгридж и Эллис стали победителями Европейских игр в бадминтоне

В финале они обыграли датчан Андерса Расмуссена и Кима Аструпа

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Британские спортсмены Кристофер Дэнгридж и Маркус Эллис стали обладателями золотых наград в бадминтоне на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финале британцы обыграли датчан Андерса Расмуссена и Кима Аструпа. Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов в полуфинале уступили датчанам и стали обладателем бронзовых медалей, также бронзовая награда досталась голландской паре.

В женском финале голландки Шерил Сейнен и Селена Пик обыграли британок Лорен Смит и Хлою Бирч. Ранее бронзовые медали завоевали россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова, еще одна бронзовая награда - у француженок.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, завоевав 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград, на втором месте идет команда Белоруссии (22-14-25), на третьем - итальянская команда (11-13-11).

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия39193593
2Белоруссия22142561
3Италия11131135
4Украина10131437
5Нидерланды69722
6Грузия681428
7Германия661224
8Франция651122
9Азербайджан571224
10Испания52613
11Венгрия46414
12Португалия36615
13Великобритания35816
14Израиль3317
15Греция3249
16Польша31812
17Бельгия3115
18Швеция3036
19Словения3014
20Болгария27817
21Чехия24612
22Румыния23510
23Швейцария2248
24Хорватия2158
25Турция14510
26Латвия1326
27Армения1236
27Сербия1236
29Дания1135
30Косово1113
31Литва1102
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
34Молдавия0145
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
Теги
Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
Мамиашвили: борец Чехиркин победил в финале Европейских игр благодаря характеру
Спортсмен потерял два зуба во время финальной схватки
Читать полностью