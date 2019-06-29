Мамиашвили: борец Чехиркин победил в финале Европейских игр благодаря характеру

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин проявил характер в финале Европейских игр, что помогло ему победить. Такое мнение журналистам в субботу высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В финальной схватке в субботу россиянин одержал победу над армянином Карапетом Чаляном в весовой категории до 77 кг. Также в субботу Заур Кабалоев одержал победу в весовой категории до 67 кг, еще одну золотую медаль сборной России принес Степан Марянян в весовой категории до 60 кг.

"То, как добываются победы Александра Чехиркина, говорит о многом. Он проявил характер, качество, которого многим не хватает. Когда спортсмену выбивают два зуба, а он их просто выплевывает и продолжает бороться, при этом добирает два балла, которые в конце концов становятся решающими", - сказал Мамиашвили.

"Хочется отметить Степана Маряняна, который очень сильно прибавляет. Внутри страны образуется конкуренция между ним и действующим чемпионом мира Сергеем Емелиным. Хорошая конкуренция и у Заура Кабалоева, который доказал, что тоже является одним из претендентов на поездку на Олимпийские игры. Как показывают последние соревнования, у нас внутри страны хорошая конкуренция, в состав в итоге попадут сильнейшие", - сказал президент Федерации спортивной борьбы России.