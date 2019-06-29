Аугустинас назвала соревнования в омниуме на Евроиграх игрой в кошки-мышки

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российская велогонщица Евгения Аугустинас, занявшая второе место в омниуме на Европейских играх в Минске, назвала игрой в кошки-мышки прошедшие соревнования. Об этом она рассказала журналистам.

Золотую медаль завоевала нидерландская велогонщица Кирстен Вилд, третьей стала итальянка Элиза Бальзамо.

"Я считаю, что омниум - самая тяжелая дисциплина на треке, но для меня эта гонка не только тяжела и ценна, но и интересна, - призналась Аугустинас. - Игра в кошки-мышки, которая была и сегодня, меня завораживает. Я готовилась именно к этой дисциплине, поэтому завоеванное серебро для меня не стало неожиданным. Омниум - это моя основная цель".

"В последнем виде я изначально ставила задачу обойти всех на круг, набрать 20 очков и потом постараться сохранить свою призовую позицию. И у меня все получилось", - добавила спортсменка.

31-летняя Аугустинас - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в скрэтче, также в ее активе две золотые медали чемпионатов Европы.