Призер Евроигр Дмитриев поймал на велотреке кураж, который надеется сохранить до Олимпиады

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер Европейских игр в индивидуальном спринте на велотреке Денис Дмитриев считает свою награду очень ценной. Как сказал Дмитриев ТАСС, в субботу на минском велотреке он вновь поймал кураж, который планирует сохранить до Олимпиады-2020.

В заезде за третье место россиянин победил поляка Матеуша Рудыка.

"Я очень рад что сумел выиграть историческую медаль, все-таки велотрек впервые вошел в программу Европейских игр. Здорово, что я сумел стать третьим в компании сильнейших велогонщиков мира, в Минск приехали все люди из топ-3", - подчеркнул Дмитриев.

"Эта бронза свидетельствует о том, что у меня идет подъем, я опять чувствую кураж. После Олимпийских игр в Рио и следовавшего за ним чемпионата мира я оказался эмоционально выхолощенным. В прошлом сезоне у меня не было присущего мне куража, но в этом он ко мне опять возвращается, и Европейские игры тому свидетельство. Верю, что это чувство сохранится у меня и до Олимпийских игр в Японии", - заключил россиянин.

33-летний Дмитриев - бронзовый призер Олимпиады-2016, чемпион мира 2017 года.