Баскетболистка Бентли: женская сборная Белоруссии не боится команды России на ЧЕ

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная Белоруссии по баскетболу не опасается россиянок перед очным матчем, команда приехала на чемпионат Европы за победой. Об этом ТАСС рассказала защитник белорусской сборной Алекс Бентли.

Сборные России и Белоруссии сыграют в воскресенье в заключительном матче группового этапа Евробаскета. Сборной России необходима победа с разницей в 11 очков для сохранения шансов на выход в плей-офф.

"Мы не боимся ни российскую сборную, ни любых других соперниц на этом турнире, - сказала Бентли. - Мы уже доказали всем, что можем играть хорошо. На чемпионат Европы мы приехали с одной целью - победить. Иначе какой во всем этом смысл?"

В группе D лидирует сборная Сербии (4 очка), далее расположились команды Белоруссии и Бельгии (по 3), россиянки замыкают квартет (2). Победители групп выйдут в четвертьфинал турнира напрямую, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют друг с другом за выход в четвертьфинал.