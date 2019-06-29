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Европейские игры-2019

Россияне завоевали 12 медалей в восьмой день Европейских игр

На счету россиян шесть золотых, три серебряные и три бронзовые награды
Ангелина Мельникова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ангелина Мельникова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены приблизились к победе в общекомандном зачете Европейских игр после восьмого соревновательного дня. В субботу сборная России завоевала 12 наград.

Всего было разыграно 28 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали шесть золотых, три серебряные и три бронзовые награды.

Гимнасты Ангелина Мельникова и Давид Белявский заняли первые места в личном многоборье, еще один российский гимнаст, Владислав Поляшов, стал третьим. Евгения Косецкая стала бронзовым призером в соревнованиях по бадминтону, боксер Габил Мамедов завоевал серебро в весовой категории до 60 кг, боксер Харитон Агрба стал вторым в весе до 69 кг, велогонщик Иван Смирнов стал первым в индивидуальном пасьюте на треке, другой велогонщик на треке, Денис Дмитриев, показал третий результат в спринте, Евгения Аугустинас завоевала серебро в омниуме. Оставшиеся три золотые медали завоевали борцы греко-римского стиля Степан Марянян (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 67 кг) и Александр Чехиркин (до 77 кг).

Сборная России по пляжному футболу уступила команде Италии в матче за пятое место.

Всего в активе лидирующей в общекомандном зачете российской сборной 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-11). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия39193593
2Белоруссия22142561
3Италия11131135
4Украина10131437
5Нидерланды711725
6Германия761225
7Грузия681428
8Франция651122
9Азербайджан571224
10Испания52613
11Венгрия46414
12Португалия36615
13Великобритания35816
14Израиль3317
15Греция3249
15Швейцария3249
17Польша31812
18Швеция3137
19Бельгия3126
20Словения3014
21Болгария27817
22Чехия24612
23Румыния23510
24Хорватия2158
25Турция14510
26Латвия1326
27Армения1236
27Дания1236
27Сербия1236
30Косово1113
31Литва1102
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
34Молдавия0145
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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