Россияне завоевали 12 медалей в восьмой день Европейских игр

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены приблизились к победе в общекомандном зачете Европейских игр после восьмого соревновательного дня. В субботу сборная России завоевала 12 наград.

Всего было разыграно 28 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали шесть золотых, три серебряные и три бронзовые награды.

Гимнасты Ангелина Мельникова и Давид Белявский заняли первые места в личном многоборье, еще один российский гимнаст, Владислав Поляшов, стал третьим. Евгения Косецкая стала бронзовым призером в соревнованиях по бадминтону, боксер Габил Мамедов завоевал серебро в весовой категории до 60 кг, боксер Харитон Агрба стал вторым в весе до 69 кг, велогонщик Иван Смирнов стал первым в индивидуальном пасьюте на треке, другой велогонщик на треке, Денис Дмитриев, показал третий результат в спринте, Евгения Аугустинас завоевала серебро в омниуме. Оставшиеся три золотые медали завоевали борцы греко-римского стиля Степан Марянян (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 67 кг) и Александр Чехиркин (до 77 кг).

Сборная России по пляжному футболу уступила команде Италии в матче за пятое место.

Всего в активе лидирующей в общекомандном зачете российской сборной 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-11). Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.