В шаге от триумфа. Сборная России завоевала 12 наград в предпоследний день Европейских игр

Лучшими в личном многоборье на Европейских играх стали гимнасты Ангелина Мельникова и Давид Белявский. Еще один российский гимнаст - Владислав Поляшов - стал третьим.

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России за день до завершения Европейских игр в Минске сохраняет лидерство в неофициальном общекомандном зачете. В предпоследний день соревнований, когда были разыграны 28 комплектов наград, российские спортсмены завоевали 12 медалей - шесть золотых, три серебряные и три бронзовые.

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Призеру Олимпиады-2016 Белявскому, который выиграл золото и на первых Европейских играх в Баку, медаль не принесла полного удовлетворения - спортсмен хотел лучше выступить на снарядах. "Но результат есть результат. Болельщики, конечно, должны быть довольны, но я сам собой нет", - отметил гимнаст.

Серебряный призер Игр-2016 Мельникова посвятила победу тренерам. Спортсменка подчеркнула, что очень гордится своей страной, ведь сразу три российских гимнаста в этот день оказались на пьедестале почета Европейских игр. "Свою медаль посвящаю тренерам, с нами работает большая команда на каждом снаряде", - подчеркнула 18-летняя Мельникова.

Борцовский хет-трик

Сразу тремя золотыми наградами отметились в предпоследний день Европейских игр российские борцы греко-римского стиля. Вторую в карьере золотую медаль Европейских игр завоевал Степан Марянян (до 60 кг), одержавший в финале победу над венгром Эриком Торбу. По мнению Маряняна, добиться успеха ему помог победный настрой. Теперь борец планирует перейти в олимпийскую весовую категорию до 63 кг, в которой он, возможно, выступит на сентябрьском чемпионате мира в Нур-Султане.

Зауру Кабалоеву не было равных в весе до 67 кг, в финале он одержал верх над грузином Шмаги Болквадзе. Кабалоев после выступления рассказал, что настраивался победить любой ценой, поскольку для него турнир на Европейских играх стал отборочным стартом к чемпионату мира.

Александр Чехиркин выиграл борцовский финал в весовой категории до 77 кг, 33-летний россиянин одержал победу над армянином Карапетом Чаляном. Успех на Европейских играх стоил спортсмену двух зубов, по его собственному признанию, финальная схватка с Чаляном была принципиальной и самой тяжелой на турнире.

"Вел 5:0 и растерял преимущество, - рассказал Чехиркин. - В концовке приходилось эти баллы брать. Когда соперник упал мне на голову, я чуть поплыл, ноги перестали слушаться, начали подкашиваться. Головой ударился, парочку зубов задних потерял".

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подчеркнул, что победа Чехиркина говорит о многом. "Проявил характер - качество, которого многим не хватает. Спортсмену выбивают два зуба, а он их просто выплевывает и продолжает бороться, при этом добирает два балла, которые в конце концов становятся решающими", - сказал глава ФСБР.

Золото на треке, серебро - на ринге

Сразу три медали завоевали российские велогонщики на треке - Иван Смирнов стал первым в индивидуальном пасьюте, Денис Дмитриев показал третий результат в спринте, а Евгения Аугустинас завоевала серебро в омниуме. Смирнов, опередивший в финале итальянца Давиде Плебани, был очень доволен своим результатом, ведь он оказался близок к его личному рекорду. "Это была важная для меня победа в олимпийской дисциплине", - подчеркнул Смирнов.