Тридцать шесть комплектов медалей Европейских игр в Минске будут разыграны в воскресенье

Российские гимнасты будут бороться за медали в девяти отдельных видах гимнастического многоборья из десяти (кроме вольных упражнений у женщин). В воскресенье на помост выйдут Дмитрий Ланкин (вольные упражнения, кольца, опорный прыжок), Давид Белявский (конь, брусья, перекладина) и Ангелина Мельникова (опорный прыжок, бревно и брусья).

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Обладатели 36 золотых наград определятся в последний день Европейских игр в Минске. Максимальное количество медалей высшей пробы в воскресенье будет разыграно в спортивной гимнастике (10).

В последний день соревнований за золото Европейских игр будут сражаться два российских боксера: Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, и Светлана Солуянова (до 51). В женских весовых категориях до 60 и до 75 кг, а также в мужских - до 49, до 56, до 64 и до 75 кг россияне добраться до финала не сумели.

В греко-римской борьбе в воскресенье будут разыграны медали в трех весовых категориях (до 87, 97 и 130 кг). Россияне Александр Головин (до 97) и Сергей Семенов (до 130) будут бороться за бронзовые награды, Бекхан Оздоев (до 87 кг) выбыл из борьбы за награды.

Обладатели шести комплектов наград определятся в соревнованиях на велотреке: в женской индивидуальной гонке преследования, женском гите на 500 м, женском спринте, мужском омниуме, женском мэдисоне, мужском кейрине. В воскресенье также будут разыграны шесть комплектов медалей в карате, в кумите в весовой категории до 60 кг выступит единственный представитель России Евгений Плахутин.

В последний день Европейских игр определятся победители в бадминтоне в женском и мужском одиночных разрядах, а также в парном смешанном разряде. Российские спортсмены выбыли из борьбы на более ранних стадиях.