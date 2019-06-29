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Летние олимпийские виды спорта

Сборная Франции стала последним участником "Финала шести" волейбольной Лиги наций

В решающем раунде соревнований также выступят сборные России, Ирана, Бразилии, Польши и США

ТАСС, 30 июня. Мужская сборная Франции по волейболу обыграла команду Италии со счетом 3-1 в матче предварительного этапа Лиги наций и стала последним участником "Финала шести" соревнований.

Ранее участие в этой стадии обеспечили сборные России, Ирана, Бразилии и Польши. Также участие в "Финале шести" примет команда США как хозяйка финального этапа турнира.

Заключительные матчи предварительного этапа пройдут в воскресенье. Финальный раунд состоится в американском Чикаго с 10 по 14 июля. Шесть команд составят две группы, четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфиналы. Сборная России является действующим победителем турнира.

Теги
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