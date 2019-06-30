Клуб НХЛ "Питтсбург" обменял Кессела в "Аризону" на Гальченюка

Взамен "Питтсбург" получит 25-летнего форварда Алекса Гальченюка и 19-летнего защитника Пьера-Оливера Джозефа. Также "Питтсбург" вместе с 31-летним Кесселом отдаст "Аризоне" 23-летнего защитника Дэйна Биркса и право выбора в четвертом раунде на драфте 2021 года.

Кессел был выбран на драфте 2006 года в первом раунде под общим пятым номером "Бостоном", за который провел три сезона. После этого он перешел в "Торонто", где отыграл шесть сезонов. За "Питтсбург" он выступал с 2015 года и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 996 матчей и набрал 823 очка (357 шайб + 466 передач), в плей-офф на его счету 77 (33+44) очков в 87 матчах.

Гальченюк был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под общим третьим номером "Монреалем". В составе канадского клуба он отыграл шесть сезонов, после чего был обменян в "Аризону". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 490 матчей и набрал 296 (127+169) очков, в плей-офф на его счету 13 (4+9) очков в 28 играх.

Джозеф был выбран на драфте 2017 года в первом раунде под общим 23-м номером "Аризоной", в НХЛ еще не провел ни одной игры. Биркс был выбран "Питтсбургом" на драфте 2013 года в шестом раунде под общим 164-м номером, в НХЛ не провел ни оной игры.