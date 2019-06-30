Российские волейболисты победили сборную Китая в матче Лиги наций

ТАСС, 30 июня. Мужская сборная России обыграла команду Китая со счетом 3-0 в заключительном матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в австралийском Брисбене.

Сборная России ранее уже гарантировала себе участие в "Финале шести" соревнований. Также в решающем раунде сыграют команды Бразилии, Ирана, Франции и Польши. На правах хозяев "Финала шести" за победу в турнире поборется сборная США.

Финальный раунд состоится в американском Чикаго с 10 по 14 июля. Шесть команд составят две группы, четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфиналы. Сборная России является действующим победителем турнира.