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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболисты победили сборную Китая в матче Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 3-0

ТАСС, 30 июня. Мужская сборная России обыграла команду Китая со счетом 3-0 в заключительном матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в австралийском Брисбене.

Сборная России ранее уже гарантировала себе участие в "Финале шести" соревнований. Также в решающем раунде сыграют команды Бразилии, Ирана, Франции и Польши. На правах хозяев "Финала шести" за победу в турнире поборется сборная США.

Финальный раунд состоится в американском Чикаго с 10 по 14 июля. Шесть команд составят две группы, четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфиналы. Сборная России является действующим победителем турнира.

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Летние олимпийские виды спорта
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