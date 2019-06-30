Россиянка Дарья Касаткина сохранила 30-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 30 июня. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в воскресенье.

1 июля в Лондоне стартует Уимблдон. Из-за начала третьего в сезоне турнира серии Большого шлема обновленный рейтинг был опубликован в воскресенье, а не в понедельник.

Россиянка Екатерина Александрова переместилась с 52-го на 45-е место, обогнав Анастасию Павлюченкову. Американка Серена Уильямс вернулась в первую десятку, поднявшись на одну строчку. Австралийка Эшли Барти продолжает лидировать в рейтинге, японка Наоми Осака занимает второе место, третье - чешка Каролина Плишкова.

Рейтинг WTA от 30 июня:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6495 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 6377;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6055;

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5430;

5 (5). Ангелик Кербер (Германия) - 4805;

6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4555;

7 (7). Симона Халеп (Румыния) - 4063;

8 (8). Элина Свитолина (Украина) - 3868;

9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3682;

10 (11). Серена Уильямс (США) - 3411...

30 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 1745...

45 (52). Екатерина Александрова (Россия) - 1193;

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185...

59 (58). Вероника Кудерметова (Россия) - 994...

62 (61). Маргарита Гаспарян (Россия) - 929...

71 (71). Анастасия Потапова (Россия) - 815...

73 (73). Евгения Родина (Россия) - 805...

78 (77). Вера Звонарева (Россия) - 769...

80 (80). Мария Шарапова (Россия) - 740...

83 (86). Виталия Дьяченко (Россия) - 710;

84 (87). Анна Блинкова (Россия) - 704.