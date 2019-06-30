Россиянка Дарья Касаткина сохранила 30-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 30 июня. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в воскресенье.
1 июля в Лондоне стартует Уимблдон. Из-за начала третьего в сезоне турнира серии Большого шлема обновленный рейтинг был опубликован в воскресенье, а не в понедельник.
Россиянка Екатерина Александрова переместилась с 52-го на 45-е место, обогнав Анастасию Павлюченкову. Американка Серена Уильямс вернулась в первую десятку, поднявшись на одну строчку. Австралийка Эшли Барти продолжает лидировать в рейтинге, японка Наоми Осака занимает второе место, третье - чешка Каролина Плишкова.
Рейтинг WTA от 30 июня:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6495 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 6377;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6055;
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5430;
5 (5). Ангелик Кербер (Германия) - 4805;
6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4555;
7 (7). Симона Халеп (Румыния) - 4063;
8 (8). Элина Свитолина (Украина) - 3868;
9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3682;
10 (11). Серена Уильямс (США) - 3411...
30 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 1745...
45 (52). Екатерина Александрова (Россия) - 1193;
46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185...
59 (58). Вероника Кудерметова (Россия) - 994...
62 (61). Маргарита Гаспарян (Россия) - 929...
71 (71). Анастасия Потапова (Россия) - 815...
73 (73). Евгения Родина (Россия) - 805...
78 (77). Вера Звонарева (Россия) - 769...
80 (80). Мария Шарапова (Россия) - 740...
83 (86). Виталия Дьяченко (Россия) - 710;
84 (87). Анна Блинкова (Россия) - 704.