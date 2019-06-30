Бой Нурмагомедова в Абу-Даби посетят более 13 тыс. зрителей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 13 тыс. человек смогут посетить бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Уважение и бизнес. Нурмагомедов встретился с Порье

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"Арена строится, работы будут завершены 15 августа. Она будет вмещать более 13 тысяч зрителей", - сказал собеседник агентства.

Поединок между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье пройдет 7 сентября. Билеты на турнир были раскуплены в течение нескольких дней.

В активе Порье 25 побед и пять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

На счету Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.