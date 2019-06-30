Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр, которые проходят в Минске.

В настоящий момент в активе российских спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Россияне стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, команды Белоруссии (22-14-25).

В заключительный медальный день на Европейских играх будет разыграно 36 комплектов наград. Спортсмены из Белоруссии могли рассчитывать на 19 золотых медалей, однако каратисты Ирина Шарыхина (весовая категория до 55 кг), Илья Булатов (до 60 кг) и велогонщик Артем Зайцев не смогли квалифицироваться в финалы своих дисциплин, таким образом, команда Белоруссии потеряла шансы догнать в общекомандном зачете сборную России.

На первых Европейских играх в 2015 году в Баку российские спортсмены также заняли первое место, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.

Церемония закрытия Игр в Минске начнется в 20:00 мск.