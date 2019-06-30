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Европейские игры-2019

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Россияне стали недосягаемы для идущих вторыми белорусов
Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр, которые проходят в Минске.

В настоящий момент в активе российских спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Россияне стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, команды Белоруссии (22-14-25).

В заключительный медальный день на Европейских играх будет разыграно 36 комплектов наград. Спортсмены из Белоруссии могли рассчитывать на 19 золотых медалей, однако каратисты Ирина Шарыхина (весовая категория до 55 кг), Илья Булатов (до 60 кг) и велогонщик Артем Зайцев не смогли квалифицироваться в финалы своих дисциплин, таким образом, команда Белоруссии потеряла шансы догнать в общекомандном зачете сборную России.

На первых Европейских играх в 2015 году в Баку российские спортсмены также заняли первое место, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград. 

Церемония закрытия Игр в Минске начнется в 20:00 мск.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия39193593
2Белоруссия22142561
3Италия11131135
4Украина10131437
5Нидерланды711725
6Германия761225
7Грузия681428
8Франция651122
9Азербайджан571224
10Испания52613
11Венгрия46414
12Португалия36615
13Великобритания35816
14Израиль3317
15Греция3249
15Швейцария3249
17Польша31812
18Швеция3137
19Бельгия3126
20Словения3014
21Болгария27817
22Чехия24612
23Румыния23510
24Хорватия2158
25Турция14510
26Латвия1326
27Армения1236
27Дания1236
27Сербия1236
30Косово1113
31Литва1102
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
34Молдавия0145
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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