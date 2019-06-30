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Европейские игры-2019

Свищев: успех на Европейских играх является важным в плане подготовки к ОИ-2020

Сборная России выиграла общекомандный зачет игр в Минске, завоевав 39 золотых медалей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Победа сборной России в медальном зачете Европейских игр важна для подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Ранее сборная России досрочно стала победителем медального зачета Европейских игр, которые проходят в Минске.

"Европейские игры - это подготовка к Олимпийским играм в Токио, - сказал Свищев. - Наша команда перевыполнила медальный план, что важно. Теперь необходимо готовиться к Играм в Токио".

В настоящий момент в активе российских спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград Игр в Минске. Россияне стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, команды Белоруссии (22-14-25).

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичЕвропейские игры-2019
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