Мостовой считает, что "Спартак" победит ЦСКА на турнире в Австрии

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб футбольного клуба "Спартак" не станет экспериментировать с составом в матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер против ЦСКА, за счет чего обыграет армейцев. Такое мнение ТАСС высказал экс-полузащитник красно-белых и сборной России Александр Мостовой.

Встреча между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 30 июня в австрийском Пёллау, начало игры - 19:00 мск. Первые матчи предсезонного турнира обе команды проиграли, уступив "Ростову" и "Краснодару" со счетом 0:2 и 0:1 соответственно.

"Мне кажется, сегодня "Спартак" должен сыграть намного лучше, чем в матче с "Ростовом", - сказал Мостовой. - Думаю, мы наконец-то увидим основной состав, ведь в той встрече с первых минут вышло пять-шесть молодых ребят - во втором тайме они выровняли игру, потому что вышли игроки стартового состава. Сегодня не день для экспериментов, надеюсь, что "Спартак" выиграет. ЦСКА в игре с "Краснодаром" меня не убедил, поэтому если красно-белые выйдут в основном составе, то у них будет преимущество".

По мнению экс-игрока "Спартака", на данный момент красно-белые по подбору игроков превосходят ЦСКА. "Я учитываю, что [Никола] Влашич не сыграет (хорватский полузащитник пропускает сбор команды в Австрии из-за травмы, полученной во время молодежного чемпионата Европы - прим. ТАСС). Когда он играет - это большой плюс, а сегодня - огромный минус", - отметил он.

"Ясно, что мы не увидим такого же накала, как в чемпионате, но он будет - ведь это матч ЦСКА - "Спартак", - добавил Мостовой. - Никто не любит проигрывать, многое будет зависеть от состояния игроков. Вместе с тем, делать из товарищеской игры какой-то бум не следует. За товарищеские матчи очки не дают - это просто лишний повод пошуметь для тех, кто смотрит футбол".

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 12 июля. В первом туре "Спартак" 13 июля дома сыграет с дебютантом Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи", ЦСКА днем позже в Самаре встретится с местными "Крыльями Советов".