Россиянка Солуянова завоевала серебро в соревнованиях по боксу на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Светлана Солуянова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 51 кг на Европейских играх.
В финальном поединке она уступила представительнице Турции Бусе Чакыроглу. Бронзовую медаль ранее завоевали Габриэла Димитрова из Болгарии и Сандра Драбик из Польши.
"Это не мой потолок, я рассчитывала на золото. По ходу финала я даже не чувствовала, что бой был равным, я чувствовала себя уверенно и думала, что у меня большой запас, но судьям виднее. В следующий раз нужно действовать лучше и выигрывать еще увереннее. Организация Европейских игр просто на высшем уровне", - сказала Солуянова.
24-летняя Солуянова является победительницей чемпионата Европы (2018) и молодежного чемпионата Европы (2012), двукратной победительницей чемпионата России (2012, 2018).
Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 39 золотых, 20 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - Италии (11-13-11).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|39
|20
|35
|94
|2
|Белоруссия
|22
|14
|25
|61
|3
|Италия
|11
|13
|11
|35
|4
|Украина
|10
|13
|14
|37
|5
|Нидерланды
|7
|12
|7
|26
|6
|Германия
|7
|6
|12
|25
|7
|Грузия
|6
|8
|14
|28
|8
|Франция
|6
|5
|11
|22
|9
|Азербайджан
|5
|7
|12
|24
|10
|Великобритания
|5
|6
|8
|19
|11
|Испания
|5
|2
|6
|13
|12
|Венгрия
|4
|6
|4
|14
|13
|Португалия
|3
|6
|6
|15
|14
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|15
|Греция
|3
|2
|4
|9
|15
|Швейцария
|3
|2
|4
|9
|17
|Польша
|3
|1
|8
|12
|18
|Швеция
|3
|1
|3
|7
|19
|Бельгия
|3
|1
|2
|6
|20
|Словения
|3
|0
|1
|4
|21
|Болгария
|2
|7
|8
|17
|22
|Чехия
|2
|4
|6
|12
|23
|Турция
|2
|4
|5
|11
|24
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|25
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|26
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|27
|Армения
|1
|2
|3
|6
|27
|Дания
|1
|2
|3
|6
|27
|Сербия
|1
|2
|3
|6
|30
|Косово
|1
|1
|1
|3
|31
|Литва
|1
|1
|0
|2
|32
|Финляндия
|1
|0
|1
|2
|33
|Австрия
|0
|2
|4
|6
|33
|Ирландия
|0
|2
|4
|6
|35
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|36
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|37
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|38
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|39
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|40
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|40
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1