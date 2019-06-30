Россиянка Солуянова завоевала серебро в соревнованиях по боксу на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Светлана Солуянова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 51 кг на Европейских играх.

В финальном поединке она уступила представительнице Турции Бусе Чакыроглу. Бронзовую медаль ранее завоевали Габриэла Димитрова из Болгарии и Сандра Драбик из Польши.

"Это не мой потолок, я рассчитывала на золото. По ходу финала я даже не чувствовала, что бой был равным, я чувствовала себя уверенно и думала, что у меня большой запас, но судьям виднее. В следующий раз нужно действовать лучше и выигрывать еще увереннее. Организация Европейских игр просто на высшем уровне", - сказала Солуянова.

24-летняя Солуянова является победительницей чемпионата Европы (2018) и молодежного чемпионата Европы (2012), двукратной победительницей чемпионата России (2012, 2018).

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 39 золотых, 20 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - Италии (11-13-11).