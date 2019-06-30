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Европейские игры-2019

Россиянка Солуянова завоевала серебро в соревнованиях по боксу на Европейских играх

В финале она проиграла турецкой спортсменке

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Светлана Солуянова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 51 кг на Европейских играх.

В финальном поединке она уступила представительнице Турции Бусе Чакыроглу. Бронзовую медаль ранее завоевали Габриэла Димитрова из Болгарии и Сандра Драбик из Польши.

"Это не мой потолок, я рассчитывала на золото. По ходу финала я даже не чувствовала, что бой был равным, я чувствовала себя уверенно и думала, что у меня большой запас, но судьям виднее. В следующий раз нужно действовать лучше и выигрывать еще увереннее. Организация Европейских игр просто на высшем уровне", - сказала Солуянова.

24-летняя Солуянова является победительницей чемпионата Европы (2018) и молодежного чемпионата Европы (2012), двукратной победительницей чемпионата России (2012, 2018).

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 39 золотых, 20 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - Италии (11-13-11).

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия39203594
2Белоруссия22142561
3Италия11131135
4Украина10131437
5Нидерланды712726
6Германия761225
7Грузия681428
8Франция651122
9Азербайджан571224
10Великобритания56819
11Испания52613
12Венгрия46414
13Португалия36615
14Израиль3317
15Греция3249
15Швейцария3249
17Польша31812
18Швеция3137
19Бельгия3126
20Словения3014
21Болгария27817
22Чехия24612
23Турция24511
24Румыния23510
25Хорватия2158
26Латвия1326
27Армения1236
27Дания1236
27Сербия1236
30Косово1113
31Литва1102
32Финляндия1012
33Австрия0246
33Ирландия0246
35Эстония0224
36Молдавия0145
37Словакия0133
38Люксембург0112
39Босния и Герцеговина0101
40Норвегия0011
40Сан-Марино0011
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