{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Агент Бэйла опроверг информацию о переговорах с "Интером"

Ранее испанские СМИ написали о том, что валлиец встречался с представителями миланского клуба

ТАСС, 30 июня. Агент валлийского нападающего испанского "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт назвал ложью информацию о переговорах игрока с итальянским "Интером". Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Inter Dipendenza.

Ранее испанское издание As сообщало, что Барнетт встречался в Италии с представителями "Интера".

"То, что говорится о переговорах с "Интером", неправда", - сказал Барнетт.

Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года из английского "Тоттенхэма" за €101 млн (по данным портала Transfermarkt). Контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне игрок провел за испанский клуб 42 матча во всех турнирах, забив 14 мячей и сделав шесть голевых передач.

Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе "Реала". Нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Футбол в России
"Арена-Химки" будет резервной у ФК "Тамбов" на время проведения домашних игр в Саранске
Домашний стадион клуба в Тамбове находится на реконструкции
Читать полностью