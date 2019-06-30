Британка Прайс выиграла соревнования по боксу в весе до 75 кг на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Спортсменка из Великобритании Лорен Прайс завоевала золотую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг на Европейских играх, которые проходят в Минске.
В финальном поединке она победила представительницу Нидерландов Нушку Фонтейн. Бронзовую медаль ранее завоевали россиянка Дарима Сандакова, уступившая Прайс в полуфинале, и полька Эльжбета Вуйцик.
В весовой категории до 60 кг у женщин победу одержала представительница Финляндии Мира Потконен, победившая в финальном поединке ирландку Келли Харрингтон. Бронза ранее досталась россиянке Анастасии Беляковой и Агнесе Алексиуссон из Швеции.
Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 39 золотых, 20 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - Италии (11-13-11). Сборная Великобритании на Играх в Минске завоевала 19 (5-6-8) наград, в активе команды Финляндии одно золото и одна бронза.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|39
|20
|35
|94
|2
|Белоруссия
|22
|14
|25
|61
|3
|Италия
|11
|13
|11
|35
|4
|Украина
|10
|13
|14
|37
|5
|Нидерланды
|7
|12
|7
|26
|6
|Германия
|7
|6
|12
|25
|7
|Грузия
|6
|8
|14
|28
|8
|Франция
|6
|5
|11
|22
|9
|Азербайджан
|5
|7
|12
|24
|10
|Великобритания
|5
|6
|8
|19
|11
|Испания
|5
|2
|6
|13
|12
|Венгрия
|4
|6
|4
|14
|13
|Португалия
|3
|6
|6
|15
|14
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|15
|Греция
|3
|2
|4
|9
|15
|Швейцария
|3
|2
|4
|9
|17
|Польша
|3
|1
|8
|12
|18
|Швеция
|3
|1
|3
|7
|19
|Бельгия
|3
|1
|2
|6
|20
|Словения
|3
|0
|1
|4
|21
|Болгария
|2
|7
|8
|17
|22
|Чехия
|2
|4
|6
|12
|23
|Турция
|2
|4
|5
|11
|24
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|25
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|26
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|27
|Армения
|1
|2
|3
|6
|27
|Дания
|1
|2
|3
|6
|27
|Сербия
|1
|2
|3
|6
|30
|Косово
|1
|1
|1
|3
|31
|Литва
|1
|1
|0
|2
|32
|Финляндия
|1
|0
|1
|2
|33
|Австрия
|0
|2
|4
|6
|33
|Ирландия
|0
|2
|4
|6
|35
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|36
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|37
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|38
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|39
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|40
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|40
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1