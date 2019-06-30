Колобков: Россия гордится каждой победой на Европейских играх в Минске

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия гордится каждой победой спортсмена национальной команды на Европейских играх в Минске, все они были добыты в высококонкурентной борьбе. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

На соревнованиях в Минске разыгрывается 200 комплектов наград. В настоящий момент в активе российских спортсменов 39 золотых, 20 серебряных и 35 бронзовых наград. Россияне стали недосягаемыми для ближайшего преследователя, команды Белоруссии (22-14-25).

"Европейские игры стали для команд отличной проверкой своих возможностей за год до Олимпиады в Токио - и физических, и эмоциональных. Результат сборной России станет для нее отличным заделом к Играм-2020. Россия гордится каждой победой наших ребят, каждая была добыта в борьбе с серьезными соперниками", - сказал министр.

"Наша сборная была конкурентоспособна практически во всех дисциплинах, а это значит, что мы храним наши спортивные традиции. Приятно отметить, что эти Игры продемонстрировали и еще одну важную вещь - у нас достойная скамейка запасных", - подчеркнул Колобков.

Колобков отметил прекрасную организацию Европейских игр в столице Белоруссии. "Я благодарен за поддержку, которую оказали нам наши белорусские друзья, за приятную обстановку в городе, за потрясающую атмосферу дружелюбия на спортивных объектах, за отношение волонтеров. Белоруссия сделала все, чтобы эти Игры прошли на самом высоком уровне, ей это удалось", - сказал собеседник агентства.

На первых Европейских играх в 2015 году в Баку, где разыгрывалось 253 комплекта наград, российские спортсмены также заняли первое место в командном зачете, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей. Церемония закрытия Игр в Минске пройдет в воскресенье (начало - 20:00 мск).