Немецкий борец Дударов признался, что не думал о возможности выступления за сборную России

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Немецкий борец чеченского происхождения Ахмед Дударов не думал о возможности выступления за сборную России. Об этом Дударов рассказал ТАСС после соревнований борцов-вольников на Европейских играх.

"Выступаю за Германию с 2011 года, гражданство получил в 2009 году, занимался с самого детства вольной борьбой. Я сам родом из Грозного, из Чечни, во время второй чеченской кампании нам пришлось уехать, выбрали Германию и там живем с 2000 года. Даже если бы была возможность выступать за сборную России, то пришлось бы выдерживать мощную конкуренцию, бывает, многие хорошие спортсмены оттуда уезжают выступать за другие страны. Русский язык не забываю, стараюсь, практикую", - рассказал Дударов.

На Европейских играх Дударов стал бронзовым призером в весовой категории до 86 кг, победив турка Фатиха Эрдина. "У меня был сильнейший соперник, я могу только гордиться, что я победил такого соперника. Я доволен собой, но ошибки были, надо больше над "физикой" работать. У меня большая поддержка была - семья, тренеры и вся страна, уезжаю отсюда с гордостью", - добавил он.

Европейские игры завершатся 30 июня.