Российский гимнаст Белявский выиграл золото Европейских игр в упражнении на коне

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую медаль в упражнении на коне на Европейских играх в Минске.

27-летний россиянин набрал 15,033 балла. Серебряным призером с результатом 14,900 балла стал 25-летний украинец Олег Верняев, бронзовым - 33-летний белорус Андрей Лиховицкий (14,566).

На церемонии награждения медалями призеров соревнований наградил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. "Приятно получить поздравления от президента Международного олимпийского комитета, - рассказал Белявский ТАСС. - Он спросил меня, готов ли я также успешно выступить на Олимпиаде в Токио. Я ответил, что постараюсь показать такой же результат".

Ранее Белявский выиграл золото в личном многоборье на Играх в Минске. Кроме того, он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратным серебряным (2017, 2018) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира, шестикратным победителем чемпионатов Европы, чемпионом первых Европейских игр в Баку в командных соревнованиях (2015) и победителем Универсиады в Казани (2013).

Ранее в воскресенье россиянин Дмитрий Ланкин занял четвертое место в вольных упражнениях (14,133 балла), победу одержал финский спортсмен Эмиль Соравуо (14,433), серебро завоевал британец Джарнни Реджини-Моран (14,233), бронзу - украинец Петр Пахнюк (14,200).

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 40 золотых, 21 серебряная и 37 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (23-15-26), третье - Украины (11-15-15). Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия соревнований начнется в 20:00 мск.