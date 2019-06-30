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Европейские игры-2019

Российский гимнаст Белявский выиграл золото Европейских игр в упражнении на коне

Серебро завоевал украинец Олег Верняев, бронзу - белорус Андрей Лиховицкий
Давид Белявский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Давид Белявский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский завоевал золотую медаль в упражнении на коне на Европейских играх в Минске.

27-летний россиянин набрал 15,033 балла. Серебряным призером с результатом 14,900 балла стал 25-летний украинец Олег Верняев, бронзовым - 33-летний белорус Андрей Лиховицкий (14,566).

На церемонии награждения медалями призеров соревнований наградил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. "Приятно получить поздравления от президента Международного олимпийского комитета, - рассказал Белявский ТАСС. - Он спросил меня, готов ли я также успешно выступить на Олимпиаде в Токио. Я ответил, что постараюсь показать такой же результат".

Ранее Белявский выиграл золото в личном многоборье на Играх в Минске. Кроме того, он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратным серебряным (2017, 2018) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира, шестикратным победителем чемпионатов Европы, чемпионом первых Европейских игр в Баку в командных соревнованиях (2015) и победителем Универсиады в Казани (2013).

Ранее в воскресенье россиянин Дмитрий Ланкин занял четвертое место в вольных упражнениях (14,133 балла), победу одержал финский спортсмен Эмиль Соравуо (14,433), серебро завоевал британец Джарнни Реджини-Моран (14,233), бронзу - украинец Петр Пахнюк (14,200).

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 40 золотых, 21 серебряная и 37 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (23-15-26), третье - Украины (11-15-15). Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия соревнований начнется в 20:00 мск.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия40213798
2Белоруссия23152664
3Украина11151541
4Италия11141136
5Нидерланды712726
6Германия761225
7Грузия681428
8Франция651122
9Азербайджан581225
10Великобритания56819
11Испания52613
12Венгрия46616
13Армения4239
14Словения4015
15Португалия36615
16Израиль3317
17Греция3249
17Швейцария3249
19Польша31913
20Швеция3137
21Бельгия3126
22Болгария27817
23Чехия24612
24Турция24511
25Румыния23510
26Хорватия2158
27Финляндия2013
28Латвия1326
29Ирландия1247
30Дания1236
30Сербия1236
32Косово1113
33Литва1102
34Австрия0246
35Эстония0224
36Молдавия0145
37Словакия0133
38Люксембург0112
39Босния и Герцеговина0101
40Норвегия0022
41Сан-Марино0011
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