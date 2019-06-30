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Европейские игры-2019

Российский борец греко-римского стиля Головин завоевал бронзу Европейских игр

Он занял третье место в весовой категории до 97 кг
Александр Головин (справа) Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александр Головин (справа)
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Александр Головин занял третье место на Европейских играх в весовой категории до 97 кг. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзу 23-летний россиянин одержал победу над грузином Ревазом Надареишвили. Вторую бронзу завоевал норвежец Феликс Балдауф. В финальной схватке армянин Артур Алексанян победил белоруса Александра Грабовика.

В весовой категории до 87 кг победу одержал украинец Жан Беленюк, победивший в финале азербайджанца Ислама Аббасова. Бронзовыми призерами стали Виктор Лёринц из Венгрии и Аркадиуш Кулыныч из Польши.

Головин является двукратным серебряным призером чемпионата России (2017, 2019). Также в его активе золото молодежного чемпионата мира 2017 года.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет, в активе российской команды 40 золотых, 21 серебряная и 37 бронзовых медалей, второе место занимает команда Белоруссии (23-15-26), третье - сборная Украины (11-15-15).

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия40213798
2Белоруссия23152664
3Украина11151541
4Италия11141136
5Нидерланды712726
6Германия761225
7Грузия681428
8Франция651122
9Азербайджан581225
10Великобритания56819
11Испания52613
12Венгрия46616
13Армения4239
14Словения4015
15Португалия36615
16Израиль3317
17Греция3249
17Швейцария3249
19Польша31913
20Швеция3137
21Бельгия3126
22Болгария27817
23Чехия24612
24Турция24511
25Румыния23510
26Хорватия2158
27Финляндия2013
28Латвия1326
29Ирландия1247
30Дания1236
30Сербия1236
32Косово1113
33Литва1102
34Австрия0246
35Эстония0224
36Молдавия0145
37Словакия0133
38Люксембург0112
39Босния и Герцеговина0101
40Норвегия0022
41Сан-Марино0011
Теги
Европейские игры-2019
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