Российский борец греко-римского стиля Головин завоевал бронзу Европейских игр

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Александр Головин занял третье место на Европейских играх в весовой категории до 97 кг. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзу 23-летний россиянин одержал победу над грузином Ревазом Надареишвили. Вторую бронзу завоевал норвежец Феликс Балдауф. В финальной схватке армянин Артур Алексанян победил белоруса Александра Грабовика.

В весовой категории до 87 кг победу одержал украинец Жан Беленюк, победивший в финале азербайджанца Ислама Аббасова. Бронзовыми призерами стали Виктор Лёринц из Венгрии и Аркадиуш Кулыныч из Польши.

Головин является двукратным серебряным призером чемпионата России (2017, 2019). Также в его активе золото молодежного чемпионата мира 2017 года.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет, в активе российской команды 40 золотых, 21 серебряная и 37 бронзовых медалей, второе место занимает команда Белоруссии (23-15-26), третье - сборная Украины (11-15-15).