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Европейские игры-2019

Поздняков: победа сборной РФ на Европейских играх - большой успех отечественного спорта

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет вторых Европейских игр в Минске
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Победа сборной России в медальном зачете вторых Европейских игр в Минске является большим успехом всего отечественного спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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На соревнованиях в Минске разыгрывается 200 комплектов наград. В настоящий момент в активе российских спортсменов 40 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых наград. В активе команды Белоруссии, которая идет на втором месте и уже не сможет догнать сборную России в общем зачете, 23 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей.

"Это действительно большой успех всего российского спорта - наша команда показывает высокую конкурентную борьбу практически во всех видах программы на Европейских играх в Минске, как и четыре года назад в Баку. Уверены, что для большинства российских спортсменов, которые выступали в Минске, это будет серьезным трамплином к последующим олимпийским успехам", - сказал Поздняков.

"Но в нашей делегации принято так - пока последний спортсмен не закончит соревнования, мы не спешим с поздравлениями. До этого момента осталось совсем немного времени, совсем скоро все мы сможем отпраздновать большой успех российского спорта в Минске", - подчеркнул глава Олимпийского комитета России.

Церемония закрытия вторых Европейских игр стартует в 20:00 мск на стадионе "Динамо" в Минске.

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Поздняков, Станислав АлексеевичЕвропейские игры-2019
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