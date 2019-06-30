Российская гимнастка Мельникова завоевала серебро Европейских игр в опорном прыжке

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла второе место в опорном прыжке на Европейских играх в Минске.

18-летняя россиянка набрала 14,133 балла. Золото с результатом 14,283 балла выиграла 25-летняя словенская спортсменка Тея Белак, бронзу - 16-летняя венгерская гимнастка Сара Петер (14,066).

Ранее Мельникова выиграла золото в личном многоборье на Играх в Минске. Также она является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира (2018), а также трехкратным победителем чемпионатов Европы.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 40 золотых, 21 серебряная и 37 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (23-15-26), третье - Украины (11-15-15).

Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия Игр в Минске начнется в 20:00 мск.