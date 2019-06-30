Российская гимнастка Мельникова завоевала серебро Европейских игр в опорном прыжке

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла второе место в опорном прыжке на Европейских играх в Минске.
18-летняя россиянка набрала 14,133 балла. Золото с результатом 14,283 балла выиграла 25-летняя словенская спортсменка Тея Белак, бронзу - 16-летняя венгерская гимнастка Сара Петер (14,066).
Ранее Мельникова выиграла золото в личном многоборье на Играх в Минске. Также она является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира (2018), а также трехкратным победителем чемпионатов Европы.
Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 40 золотых, 21 серебряная и 37 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (23-15-26), третье - Украины (11-15-15).
Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия Игр в Минске начнется в 20:00 мск.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|40
|21
|37
|98
|2
|Белоруссия
|23
|15
|26
|64
|3
|Украина
|11
|15
|15
|41
|4
|Италия
|11
|14
|11
|36
|5
|Нидерланды
|7
|12
|7
|26
|6
|Германия
|7
|6
|12
|25
|7
|Грузия
|6
|8
|14
|28
|8
|Франция
|6
|5
|11
|22
|9
|Азербайджан
|5
|8
|12
|25
|10
|Великобритания
|5
|6
|8
|19
|11
|Испания
|5
|2
|6
|13
|12
|Венгрия
|4
|6
|6
|16
|13
|Армения
|4
|2
|3
|9
|14
|Словения
|4
|0
|1
|5
|15
|Португалия
|3
|6
|6
|15
|16
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|17
|Греция
|3
|2
|4
|9
|17
|Швейцария
|3
|2
|4
|9
|19
|Польша
|3
|1
|9
|13
|20
|Швеция
|3
|1
|3
|7
|21
|Бельгия
|3
|1
|2
|6
|22
|Болгария
|2
|7
|8
|17
|23
|Чехия
|2
|4
|6
|12
|24
|Турция
|2
|4
|5
|11
|25
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|26
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|27
|Финляндия
|2
|0
|1
|3
|28
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|29
|Ирландия
|1
|2
|4
|7
|30
|Дания
|1
|2
|3
|6
|30
|Сербия
|1
|2
|3
|6
|32
|Косово
|1
|1
|1
|3
|33
|Литва
|1
|1
|0
|2
|34
|Австрия
|0
|2
|4
|6
|35
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|36
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|37
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|38
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|39
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|40
|Норвегия
|0
|0
|2
|2
|41
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1