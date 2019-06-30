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Европейские игры-2019

Российский борец греко-римского стиля Семенов завоевал бронзу Европейских игр

В схватке за третье место 23-летний россиянин одержал победу над спортсменом из Украины

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов занял третье место на Европейских играх в весовой категории до 130 кг. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзовую медаль 23-летний россиянин одержал победу над Николаем Кучмием из Украины. В другом поединке за бронзу соревнований бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года азербайджанец Сабах Шариати победил норвежца Оскара Марвика. Схватка за золотую медаль состоится позднее в воскресенье.

Семенов является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. Также в его активе золото чемпионата мира (2018) и бронза первенства Европы (2019).

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет, в активе российской команды 40 золотых, 21 серебряная и 38 бронзовых медалей, второе место занимает команда Белоруссии (23-15-26), третье - сборная Украины (12-15-15).

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Европейские игры-2019
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