Российская велогонщица Войнова завоевала золото Европейских игр в спринте

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Войнова заняла первое место в спринте на соревнованиях по велоспорту на треке на Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финале 26-летняя российская спортсменка опередила француженку Матилде Гро. Бронзу завоевала россиянка Дарья Шмелева, оказавшаяся сильнее голландки Шанне Браспеннинкс.

После гонки Войнова рассказала журналистам, что ожидала в финале спринта соревнования со своей соотечественницей Дарьей Шмелевой. "Проснулась сегодня утром и поняла, что уже настроена бомбить во всех заездах, чтобы обойтись без всяких третьих туров. Отличные ощущения, победа - это всегда замечательно, тем более, что мы впервые участвуем в Европейских играх. Мне приятно, что в свою копилку достижений я добавила титул чемпионки Европейских игр, каждая медаль важна, но командные соревнования - это общая победа, а когда ты зарабатываешь личную медаль, тем более в олимпийской дисциплине, то тут все понятно без слов", - отметила Войнова.

"Если честно, ждала, что в финале мы будем соревноваться с Дарьей Шмелевой, но у нее сегодня еще один старт в гите, загруженный день. Шмелева - очень сильный соперник, но с ней мы можем встретиться на чемпионате России, а соревнования с иностранными гонщицами идут на пользу и ей, и мне. Это полезно для опыта", - добавила спортсменка.

Войнова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, кроме того, в ее активе четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды чемпионатов мира. 24-летняя Шмелева также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, она является обладательницей четырех золотых, трех серебряных и трех бронзовых медалей мировых первенств.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (12-16-18). Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия начнется в 20:00 мск.