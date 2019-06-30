Путин посетил соревнования по боксу на Европейских играх в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, совершая в воскресенье рабочий визит в Белоруссию, приехал во дворец спорта "Уручье" в Минске, где проходят соревнования по боксу в рамках Европейских игр.

Появление российского лидера в минском дворце спорта вызвало большое оживление на зрительских трибунах. Все места в зале были заняты, так как в заключительный день соревнований здесь проходили финальные бои лучших боксеров Европы. Расположившись на трибуне в окружении российских спортсменов, президент РФ наблюдал за финальным боем российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова в весовой категории до 91 кг.

Вечером российский лидер посетит церемонию закрытия Европейских игр, которая пройдет на стадионе "Динамо". Там также будут присутствовать президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие почетные гости.

Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них принимают участие около 3,6 тыс. спортсменов. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр.