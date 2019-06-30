Российский гимнаст Ланкин выиграл серебро Европейских игр в опорном прыжке

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский гимнаст Дмитрий Ланкин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Европейских играх в Минске.

22-летний Ланкин набрал 14,733 балла. Золото с результатом 15,016 балла выиграл 26-летний армянский спортсмен Артур Давтян, бронзу - 26-летний украинец Игорь Радивилов (14,649).

Ранее в воскресенье Ланкин занял четвертое место в вольных упражнениях и стал шестым в упражнении на кольцах. Ланкин является серебряным призером чемпионата мира (2018) и победителем чемпионата Европы (2018).

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 42 золотые, 22 серебряные и 40 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-28), третье - Украины (12-15-16).

Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия Игр в Минске начнется в 20:00 мск.