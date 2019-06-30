Велогонщицы Климова и Новолодская стали третьими в мэдисоне на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российские велогонщицы Диана Климова и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали в мэдисоне на Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финале россиянки набрали 39 очков. Победительницами стали британки Элизабет Баркер и Джессика Энн Робертс, показавшие результат 44 очка. Серебро завоевали голландки Карлейн Кристен и Амбер ван дер Хюльт (40 очков).

После соревнований Климова в разговоре с журналистами назвала медаль Игр в Минске самой важной наградой в году. "Могли бы победить, если бы поборолись на последнем финише, учтем это на будущее и будем ездить только быстрее. В прошлом году мы победили на юниорском чемпионате Европы, в этом году завоевали медаль уже соревнуясь со взрослыми гонщицами, пока это самая важная для нас медаль в этом году, - сказала Климова. - Но если бы мы победили на последнем финише, то победили бы и во всей гонке. Тактически немного неправильно сделали, нужно было начать чуть раньше, но все равно рады, что у нас есть медаль".

Во время гонки велогонщица из Нидерландов задела велосипед Новолодской и упала, но после падения смогла продолжить гонку. "Падение голландской гонщицы произошло случайно. Маша не хотела меня потерять в гонке, ускорилась и поехала, а голландка наткнулась на ее колесо. Такое случается в этой дисциплине, но Маша потом извинилась перед голландской спортсменкой", - рассказала Климова.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 43 золотые, 23 серебряные и 41 бронзовая награда. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-28), третье - Украины (12-15-18).

Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия Игр начнется в 20:00 мск.