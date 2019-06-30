Велогонщицы Климова и Новолодская стали третьими в мэдисоне на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российские велогонщицы Диана Климова и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали в мэдисоне на Европейских играх, которые проходят в Минске.
В финале россиянки набрали 39 очков. Победительницами стали британки Элизабет Баркер и Джессика Энн Робертс, показавшие результат 44 очка. Серебро завоевали голландки Карлейн Кристен и Амбер ван дер Хюльт (40 очков).
После соревнований Климова в разговоре с журналистами назвала медаль Игр в Минске самой важной наградой в году. "Могли бы победить, если бы поборолись на последнем финише, учтем это на будущее и будем ездить только быстрее. В прошлом году мы победили на юниорском чемпионате Европы, в этом году завоевали медаль уже соревнуясь со взрослыми гонщицами, пока это самая важная для нас медаль в этом году, - сказала Климова. - Но если бы мы победили на последнем финише, то победили бы и во всей гонке. Тактически немного неправильно сделали, нужно было начать чуть раньше, но все равно рады, что у нас есть медаль".
Во время гонки велогонщица из Нидерландов задела велосипед Новолодской и упала, но после падения смогла продолжить гонку. "Падение голландской гонщицы произошло случайно. Маша не хотела меня потерять в гонке, ускорилась и поехала, а голландка наткнулась на ее колесо. Такое случается в этой дисциплине, но Маша потом извинилась перед голландской спортсменкой", - рассказала Климова.
Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 43 золотые, 23 серебряные и 41 бронзовая награда. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-28), третье - Украины (12-15-18).
Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия Игр начнется в 20:00 мск.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|42
|23
|42
|108
|2
|Белоруссия
|24
|16
|28
|68
|3
|Украина
|12
|15
|18
|45
|4
|Италия
|11
|14
|11
|36
|5
|Нидерланды
|7
|12
|7
|26
|6
|Германия
|7
|6
|12
|25
|7
|Грузия
|6
|10
|14
|30
|8
|Великобритания
|6
|8
|8
|22
|9
|Франция
|6
|5
|11
|22
|10
|Азербайджан
|5
|8
|13
|26
|11
|Испания
|5
|2
|6
|13
|12
|Венгрия
|4
|6
|6
|16
|13
|Армения
|4
|2
|3
|9
|14
|Словения
|4
|0
|1
|5
|15
|Португалия
|3
|6
|6
|15
|16
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|17
|Греция
|3
|2
|4
|9
|17
|Швейцария
|3
|2
|4
|9
|19
|Польша
|3
|1
|9
|13
|20
|Швеция
|3
|1
|3
|7
|21
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|22
|Болгария
|2
|7
|8
|17
|23
|Чехия
|2
|4
|6
|12
|24
|Турция
|2
|4
|5
|11
|25
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|26
|Дания
|2
|2
|3
|7
|27
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|28
|Финляндия
|2
|0
|1
|3
|29
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|30
|Ирландия
|1
|2
|4
|7
|31
|Сербия
|1
|2
|3
|6
|32
|Косово
|1
|1
|1
|3
|33
|Литва
|1
|1
|0
|2
|34
|Австрия
|0
|2
|4
|6
|35
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|36
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|37
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|38
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|39
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|40
|Норвегия
|0
|0
|2
|2
|41
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1