{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Велогонщицы Климова и Новолодская стали третьими в мэдисоне на Европейских играх

Победительницами стали велогонщицы из Великобритании

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российские велогонщицы Диана Климова и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали в мэдисоне на Европейских играх, которые проходят в Минске.

В финале россиянки набрали 39 очков. Победительницами стали британки Элизабет Баркер и Джессика Энн Робертс, показавшие результат 44 очка. Серебро завоевали голландки Карлейн Кристен и Амбер ван дер Хюльт (40 очков).

После соревнований Климова в разговоре с журналистами назвала медаль Игр в Минске самой важной наградой в году. "Могли бы победить, если бы поборолись на последнем финише, учтем это на будущее и будем ездить только быстрее. В прошлом году мы победили на юниорском чемпионате Европы, в этом году завоевали медаль уже соревнуясь со взрослыми гонщицами, пока это самая важная для нас медаль в этом году, - сказала Климова. - Но если бы мы победили на последнем финише, то победили бы и во всей гонке. Тактически немного неправильно сделали, нужно было начать чуть раньше, но все равно рады, что у нас есть медаль".

Во время гонки велогонщица из Нидерландов задела велосипед Новолодской и упала, но после падения смогла продолжить гонку. "Падение голландской гонщицы произошло случайно. Маша не хотела меня потерять в гонке, ускорилась и поехала, а голландка наткнулась на ее колесо. Такое случается в этой дисциплине, но Маша потом извинилась перед голландской спортсменкой", - рассказала Климова.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 43 золотые, 23 серебряные и 41 бронзовая награда. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-28), третье - Украины (12-15-18).

Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия Игр начнется в 20:00 мск.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия422342108
2Белоруссия24162868
3Украина12151845
4Италия11141136
5Нидерланды712726
6Германия761225
7Грузия6101430
8Великобритания68822
9Франция651122
10Азербайджан581326
11Испания52613
12Венгрия46616
13Армения4239
14Словения4015
15Португалия36615
16Израиль3317
17Греция3249
17Швейцария3249
19Польша31913
20Швеция3137
21Бельгия3115
22Болгария27817
23Чехия24612
24Турция24511
25Румыния23510
26Дания2237
27Хорватия2158
28Финляндия2013
29Латвия1326
30Ирландия1247
31Сербия1236
32Косово1113
33Литва1102
34Австрия0246
35Эстония0224
36Молдавия0145
37Словакия0133
38Люксембург0112
39Босния и Герцеговина0101
40Норвегия0022
41Сан-Марино0011
Теги
Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
Тренерский совет Федерации бокса России в течение недели оценит результаты на Евроиграх
Российские боксеры на Играх в Минске завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали
Читать полностью