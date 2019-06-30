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Европейские игры-2019

Велогонщик Дмитриев завоевал бронзу в кейрине на Европейских играх

Победителем стал голландец Харри Лаврейсен, серебряным призером - француз Райан Эляль
Денис Дмитриев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Денис Дмитриев
© Станислав Красильников/ТАСС

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в кейрине. Соревнования проходят в Минске.

Победителем стал голландец Харри Лаврейсен. Серебряным призером стал француз Райан Эляль.

Дмитриев является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в спринте. Также в активе 33-летнего спортсмена золотая, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 43 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-28), третье - Украины (12-15-18).

Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия Игр в Минске начнется в 20:00 мск.

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Европейские игры-2019
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