Шесть футболистов "Оренбурга" подпишут с клубом новые контракты

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Шесть футболистов "Оренбурга", чьи контракты истекают 30 июня, подпишут новые соглашения с клубом. Об этом ТАСС сообщил член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.

Ранее "Оренбург" покинули нападающий Андрей Козлов, полузащитники Алексей Сутормин, Сергей Бреев, Григорий Чиркин, защитники Адесойе Ойеволе и Сильвие Бегич, а также вратарь Евгений Фролов.

"Все, кто находится на сборах, уже имеют контракты. У кого истекают, будет продление. [Денис] Попович также остается", - сообщил Столыпин.

В субботу "Оренбург" переиграл польскую "Краковию" со счетом 1:0 на сборе в Австрии. В игре принимали участие защитники Сергей Терехов и Андрей Малых, а также полузащитники Вадим Афонин, Никита Маляров и Рикарду Алвеш. Согласно данным портала Transfermarkt, у этих футболистов 30 июня истекают контракты с клубом.

По ходу межсезонья "Оренбург" не приобрел ни одного игрока. "Трансферную политику определил президент клуба, у нас позиция - увеличивать бюджет за счет продаж футболистов и таким образом выстроить систему, которая будет работать. Можно брать свободных агентов и готовить молодежь, у нас задача держаться на том уровне, где сейчас находимся. Приобретения, конечно, будут, переговоры идут, будут замены на позициях игроков, которые ушли из команды", - отметил Столыпин.

"Оренбург" по итогам чемпионата России сезона-2018/19 занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.