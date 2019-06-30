Датчанка Бликфельдт победила в соревнованиях по бадминтону на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Датчанка Миа Бликфельдт завоевала золотую медаль в соревнованиях по бадминтону в женском одиночном разряде на Европейских играх в Минске.

В финале 21-летняя спортсменка обыграла британку Кристи Гилмур со счетом 21:16, 21:17. В полуфинале Бликфельдт обыграла россиянку Евгению Косецкую, которая стала бронзовым призером. Еще одна бронза у датчанки Лине-Хёльмарк Керсфельдт.

У мужчин победу одержал датчанин Андерс Антонсен, победивший в финале француза Бриса Леверде (19:21, 21:14, 10:21). Бронзу ранее завоевали израильтянин Миша Зильберман и эстонец Рауль Муст. Россиянин Владимир Мальков выбыл на стадии четвертьфинала.

В смешанном разряде золото завоевал дуэт из Великобритании Лорен Смит и Маркус Эллис, в финале они победили соотечественников Габриэлль и Криса Эдкок (21:14, 21:9). Бронзовыми призерами стали французы Делфин Делрю и Том Жикель, а также ирландцы Сэмуэль и Хлои Мэги. Российская пара Евгения Димова и Евгений Дремин не смогли выйти в плей-офф.

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряная и 42 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (12-16-18). Команда Великобритании завоевала 23 (6-9-8) награды, в активе сборной Дании - восемь (3-2-3) медалей.