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Европейские игры-2019

Датчанка Бликфельдт победила в соревнованиях по бадминтону на Европейских играх

В финале спортсменка обыграла британку Кристи Гилмур со счетом 21:16, 21:17

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Датчанка Миа Бликфельдт завоевала золотую медаль в соревнованиях по бадминтону в женском одиночном разряде на Европейских играх в Минске.

В финале 21-летняя спортсменка обыграла британку Кристи Гилмур со счетом 21:16, 21:17. В полуфинале Бликфельдт обыграла россиянку Евгению Косецкую, которая стала бронзовым призером. Еще одна бронза у датчанки Лине-Хёльмарк Керсфельдт.

У мужчин победу одержал датчанин Андерс Антонсен, победивший в финале француза Бриса Леверде (19:21, 21:14, 10:21). Бронзу ранее завоевали израильтянин Миша Зильберман и эстонец Рауль Муст. Россиянин Владимир Мальков выбыл на стадии четвертьфинала.

В смешанном разряде золото завоевал дуэт из Великобритании Лорен Смит и Маркус Эллис, в финале они победили соотечественников Габриэлль и Криса Эдкок (21:14, 21:9). Бронзовыми призерами стали французы Делфин Делрю и Том Жикель, а также ирландцы Сэмуэль и Хлои Мэги. Российская пара Евгения Димова и Евгений Дремин не смогли выйти в плей-офф.

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряная и 42 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (12-16-18). Команда Великобритании завоевала 23 (6-9-8) награды, в активе сборной Дании - восемь (3-2-3) медалей.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия442342109
2Белоруссия24162969
3Украина12161846
4Италия12151340
5Нидерланды813728
6Германия761326
7Грузия6101430
8Великобритания68822
9Франция651122
10Азербайджан581326
11Испания52613
12Венгрия46616
13Армения4239
14Словения4015
15Португалия36615
16Израиль3317
17Греция3249
17Швейцария3249
19Польша31913
20Швеция3137
21Бельгия3115
22Болгария27817
23Чехия24612
24Турция24511
25Румыния23510
26Дания2237
27Хорватия2158
28Финляндия2013
29Латвия1326
30Ирландия1247
31Сербия1236
32Косово1113
33Литва1102
34Австрия0246
35Эстония0224
36Молдавия0145
37Словакия0133
38Люксембург0112
39Босния и Герцеговина0101
40Норвегия0022
41Сан-Марино0011
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