Путин отметил, что Европейские игры в Минске организованы на высоком уровне

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что Белоруссия успешно справилась с организацией и проведением Европейских игр.

"Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне", - сказал российский лидер в воскресенье в Минске на встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. "Для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию - также большое событие", - сказал Путин. "Это еще больше повышает ценность медалей, которые здесь завоевываются", - заявил российский президент.

"Я разделяю ваше мнение, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией Европейских игр. Атмосфера на стадионах очень хорошая", - ответил Бах.

Он поздравил президента России с успешным выступлением российских спортсменов в Минске. "Насколько я информирован, [российские атлеты] уже пересекли линию в 100 медалей", - отметил глава МОК. Назвав такой результат большим успехом, Бах напомнил, что соревнования в Минске являются квалификационными перед Олимпийскими играми в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Путин отметил, что внимательно слушал недавнее выступление главы МОК в Осаке в рамках саммита G20. Президент России пожелал Международному олимпийскому комитету успехов в организации предстоящих Олимпийских игр в Токио. "Организацией Игр занимаются наши друзья", - сказал российский лидер.

Бах, в свою очередь, отметил, что во время выступления в Осаке "надо было попросить мировых лидеров, чтобы они поддержали Олимпийские игры, которые объединяют народы". "Потому что в эти тяжелые времена, которые переживают многие страны, слово Олимпийского комитета тоже может принести мир", - заявил Бах. "Думаю, в этом вас все поддержат", - заключил президент России. Затем Путин и Бах направились в зал, где проходит церемония награждения победителей и призеров Европейских игр по спортивной гимнастике.