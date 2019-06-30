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Европейские игры-2019

Кремлев: Европейские игры показали, что мировому боксу требуется переквалификация судей

Генеральный секретарь Федерации бокса России отметил, что на чемпионате мира в России организаторы не допустят произвола

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Мировой бокс нуждается в переквалификации судей, доказательством чему стали соревнования на Европейских играх в Минске. Об этом журналистам после соревнований заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"AIBA [Международной ассоциации бокса] нужна переквалификация судей, так нельзя судить. На чемпионате мира в Екатеринбурге будут приниматься протесты, чтобы моментально реагировать на решения, только тогда можно все наладить. Инспекторы будут рассматривать протесты, так внаглую уже не засудишь. Чемпионат мира будет показательным по судейству", - заявил Кремлев.

Российские боксеры на Европейских играх завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали. В 2019 году Россия примет мужской и женский чемпионаты мира.

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Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
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