Велогонщица Шмелева завоевала золото Европейских игр в гите на 500 м

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала золотую медаль в гите на 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

24-летняя спортсменка показала результата 33,209 секунды. Серебряным призером стала Олена Старикова из Украины (33,389), бронза досталась итальянке Мириам Вече (34,151). Россиянка Наталья Антонова стала четвертой (34,185).

Шмелева ранее в воскресенье завоевала бронзу в спринте. Велогонщица является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте и обладательницей четырех золотых, трех серебряных и трех бронзовых медалей мировых первенств.

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (12-16-18).