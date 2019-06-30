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Европейские игры-2019

Велогонщица Шмелева завоевала золото Европейских игр в гите на 500 м

Серебряным призером стала украинка Олена Старикова, бронзу завоевала итальянка Мириам Вече

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала золотую медаль в гите на 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

24-летняя спортсменка показала результата 33,209 секунды. Серебряным призером стала Олена Старикова из Украины (33,389), бронза досталась итальянке Мириам Вече (34,151). Россиянка Наталья Антонова стала четвертой (34,185).

Шмелева ранее в воскресенье завоевала бронзу в спринте. Велогонщица является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте и обладательницей четырех золотых, трех серебряных и трех бронзовых медалей мировых первенств.

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (12-16-18).

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия442342109
2Белоруссия24162969
3Украина12161846
4Италия12151340
5Нидерланды813728
6Германия761326
7Грузия6101430
8Великобритания68822
9Франция651122
10Азербайджан581326
11Испания52613
12Венгрия46616
13Армения4239
14Словения4015
15Португалия36615
16Израиль3317
17Греция3249
17Швейцария3249
19Польша31913
20Швеция3137
21Бельгия3115
22Болгария27817
23Чехия24612
24Турция24511
25Румыния23510
26Дания2237
27Хорватия2158
28Финляндия2013
29Латвия1326
30Ирландия1247
31Сербия1236
32Косово1113
33Литва1102
34Австрия0246
35Эстония0224
36Молдавия0145
37Словакия0133
38Люксембург0112
39Босния и Герцеговина0101
40Норвегия0022
41Сан-Марино0011
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