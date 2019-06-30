Велогонщица Шмелева завоевала золото Европейских игр в гите на 500 м

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала золотую медаль в гите на 500 м на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
24-летняя спортсменка показала результата 33,209 секунды. Серебряным призером стала Олена Старикова из Украины (33,389), бронза досталась итальянке Мириам Вече (34,151). Россиянка Наталья Антонова стала четвертой (34,185).
Шмелева ранее в воскресенье завоевала бронзу в спринте. Велогонщица является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте и обладательницей четырех золотых, трех серебряных и трех бронзовых медалей мировых первенств.
Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр, в активе российской команды 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-29), третье - Украины (12-16-18).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|44
|23
|42
|109
|2
|Белоруссия
|24
|16
|29
|69
|3
|Украина
|12
|16
|18
|46
|4
|Италия
|12
|15
|13
|40
|5
|Нидерланды
|8
|13
|7
|28
|6
|Германия
|7
|6
|13
|26
|7
|Грузия
|6
|10
|14
|30
|8
|Великобритания
|6
|8
|8
|22
|9
|Франция
|6
|5
|11
|22
|10
|Азербайджан
|5
|8
|13
|26
|11
|Испания
|5
|2
|6
|13
|12
|Венгрия
|4
|6
|6
|16
|13
|Армения
|4
|2
|3
|9
|14
|Словения
|4
|0
|1
|5
|15
|Португалия
|3
|6
|6
|15
|16
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|17
|Греция
|3
|2
|4
|9
|17
|Швейцария
|3
|2
|4
|9
|19
|Польша
|3
|1
|9
|13
|20
|Швеция
|3
|1
|3
|7
|21
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|22
|Болгария
|2
|7
|8
|17
|23
|Чехия
|2
|4
|6
|12
|24
|Турция
|2
|4
|5
|11
|25
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|26
|Дания
|2
|2
|3
|7
|27
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|28
|Финляндия
|2
|0
|1
|3
|29
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|30
|Ирландия
|1
|2
|4
|7
|31
|Сербия
|1
|2
|3
|6
|32
|Косово
|1
|1
|1
|3
|33
|Литва
|1
|1
|0
|2
|34
|Австрия
|0
|2
|4
|6
|35
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|36
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|37
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|38
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|39
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|40
|Норвегия
|0
|0
|2
|2
|41
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1