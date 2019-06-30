Кравцов: Европейские игры в Минске вскрыли шероховатости российских боксеров

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Европейские игры в Минске показали шероховатости мужской сборной России по боксу. Об этом журналистам после завершения соревнований заявил главный тренер команды Эдуард Кравцов.

Российские боксеры на Европейских играх завоевали одну золоту, три серебряные и три бронзовые медали.

"Всем бросилось в глаза расписание по медалям, тот бардак, который до сих пор творится в AIBA [Международной федерации бокса]. Позицию МОК [Международного олимпийского комитета] по этой ситуации я поддерживаю, как и руководство нашей федерации в лице Умара Кремлева, который пытается ее реформировать, сделать открытую организацию, где свои справедливые победы должны получать боксеры, - заявил Кравцов. - Европейские игры прошли в преддверии чемпионата мира, который в этом году пройдет в Екатеринбурге, для нас это основной старт. Игры вскрыли шероховатости боксеров, с себя, как с тренера, я ответственность тоже не снимаю, ведь где-то и я просчитался".

"Из этого состава на чемпионате мира будут боксировать только два или три человека, все лидеры, за исключением Гаджимагомедова, мы проверяли ребят. Хорошо и сильно выступил Габил Мамедов, будем его рассматривать как одного из потенциальных участников в весовой категории до 63 кг, посмотрели на 52 кг, у нас на подходе Василий Егоров, в весовой категории до 57 кг выиграл ирландец, у нас будет боксировать Альберт Батыргазиев, в 69 кг Андрей Замковой. В то же время в этом весе у нас есть хороший дублер Андрея - Харитон Агрба, который очень хорошо и уверенно отбоксировал, я думаю, вчера он выиграл свой бой. 81 кг у нас на чемпионате мира будет представлять Георгий Кушиташвили, в супертяжи будем рассматривать хорошо проявившего себя Максима Бабанина", - рассказал тренер.

"Сейчас приедем, обсудим с тренерским составом и руководством федерации, утвердим два состава и будем планомерно готовиться. Уже есть понимание, кто поедет на чемпионат мира, там будет восемь весовых категорий, думаю, в трех-четырех весах мы можем претендовать на золото. Нужно понимать, что подготовка заточена под чемпионат мира, мы не смогли приводить сюда спортсменов в лучших кондициях, вывели на 70-75 процентов. Выводить их сейчас на полную готовность - это глупость, так не делается", - заключил Кравцов.

Чемпионат мира пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.