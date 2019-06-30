Мамиашвили: российские борцы были счастливы порадовать болельщиков на Европейских играх

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Борцы сборной России были счастливы порадовать болельщиков медалями Европейских игр в Минске, однако команда способна выступать еще лучше. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Сборная России по спортивной борьбе завоевала в Минске семь золотых медалей, четыре - на счету борцов греко-римского стиля, три - представителей вольной борьбы. Женская сборная России по борьбе не отметилась золотыми наградами.

"Рад, что наши мужские сборные порадовали наших болельщиков, ведь они верят в нас, поддерживают, это наша самая заинтересованная аудитория. Не буду детализировать выступление ребят, их победы и поражения - предмет для технического анализа тренеров наших сборных. Могу сказать только, что сегодня мы имеем все возможности быть еще лучше", - сказал Мамиашвили.

"Что касается нашей женской команды, то на протяжении многих лет мое мнение на этот счет одно - без самоистязания и фанатичной веры в то, что ты делаешь, в людей, что с тобой работают, и ответственности за свою страну ничего не будет. Слова ничего не значат, надо каждый день формировать в себе все эти качества, все остальное - самообман", - подчеркнул глава ФСБР.

Чемпионами Европейских игр стали борцы вольного стиля Заурбек Сидаков (до 74 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Анзор Хизриев (до 125 кг), а также борцы греко-римского стиля Степан Марянян (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 67 кг) и Александр Чехиркин (до 77 кг).

Бронзовые медали завоевали Александр Головин (до 97 кг), Сергей Семенов (до 130, оба - греко-римская борьба), а также борец вольного стиля Заур Угуев (до 57 кг). На счету женской команды серебро Анастасии Братчиковой (до 68 кг), бронзовые медали Стальвиры Оршуш (до 53 кг) и Марии Кузнецовой (до 62 кг).