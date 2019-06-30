Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены победили в общекомандном зачете Европейских игр в Минске. В общей сложности россияне завоевали 109 медалей.
В воскресенье, последний день Игр, было разыграно 36 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Гимнаст Давид Белявский занял первое место в упражнении на коне, а гимнастка Ангелина Мельникова стала первой в упражнениях на брусьях, также на ее счету серебряные медали в опорном прыжке и в упражнениях на бревне. Еще одну золотую медаль в копилку российской команды принес боксер Муслим Гаджимагомедов, который победил в весовой категории до 91 кг. В велотреке в спринте золотую медаль завоевала Анастасия Войнова, в дисциплине "гит" на 500 м первой стала Дарья Шмелева. Серебряные медали завоевали гимнаст Дмитрий Ланкин в опорном прыжке и Светлана Солуянова в боксе в категории до 51 кг.
Бронзовые награды в заключительный день соревнований завоевали велогонщики Тамара Дронова в гонке преследования, Денис Дмитриев в кейрине, Диана Климова и Мария Новолодская в мэдисоне, третье место также заняли борцы греко-римского стиля Сергей Семенов (до 130 кг) и Александр Головин (до 97 кг) и каратист Евгений Плахутин в дисциплине "кумите" (до 60 кг).
Всего российская команда завоевала 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые медали. Больше всех золотых наград в копилку российской команды принесли борцы и самбисты - по семь. Второе место в общем зачете заняли белорусские спортсмены (24-16-29), третье - украинцы (16-17-18).
На первых Европейских играх в Баку в 2015 году сборная России завоевала 164 медали - 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых - и также выиграла общекомандный зачет.
Церемония закрытия Европейских игр начнется в воскресенье в 20:00 мск.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|44
|23
|42
|109
|2
|Белоруссия
|24
|16
|29
|69
|3
|Украина
|16
|17
|18
|51
|4
|Италия
|13
|15
|13
|41
|5
|Нидерланды
|9
|13
|7
|29
|6
|Германия
|7
|6
|13
|26
|7
|Грузия
|6
|10
|14
|30
|8
|Франция
|6
|9
|13
|28
|9
|Великобритания
|6
|9
|8
|23
|10
|Азербайджан
|5
|10
|13
|28
|11
|Армения
|5
|3
|3
|11
|12
|Испания
|5
|2
|6
|13
|13
|Венгрия
|4
|6
|9
|19
|14
|Бельгия
|4
|1
|1
|6
|14
|Словения
|4
|1
|1
|6
|16
|Болгария
|3
|7
|8
|18
|17
|Португалия
|3
|6
|6
|15
|18
|Швейцария
|3
|3
|4
|10
|19
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|20
|Греция
|3
|2
|4
|9
|21
|Дания
|3
|2
|3
|8
|22
|Польша
|3
|1
|10
|14
|23
|Швеция
|3
|1
|4
|8
|24
|Турция
|2
|6
|7
|15
|25
|Чехия
|2
|5
|6
|13
|26
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|27
|Латвия
|2
|3
|2
|7
|28
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|29
|Литва
|2
|1
|0
|3
|30
|Финляндия
|2
|0
|1
|3
|31
|Австрия
|1
|2
|4
|7
|31
|Ирландия
|1
|2
|4
|7
|33
|Сербия
|1
|2
|3
|6
|34
|Косово
|1
|1
|1
|3
|35
|Эстония
|0
|2
|3
|5
|36
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|37
|Словакия
|0
|1
|3
|4
|38
|Люксембург
|0
|1
|2
|3
|39
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|39
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|39
|Черногория
|0
|1
|0
|1
|42
|Норвегия
|0
|0
|2
|2
|43
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1