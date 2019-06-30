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Европейские игры-2019

Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске

В последний день Игр российские спортсмены выиграли пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград
Ангелина Мельникова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Ангелина Мельникова
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены победили в общекомандном зачете Европейских игр в Минске. В общей сложности россияне завоевали 109 медалей.

В воскресенье, последний день Игр, было разыграно 36 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Гимнаст Давид Белявский занял первое место в упражнении на коне, а гимнастка Ангелина Мельникова стала первой в упражнениях на брусьях, также на ее счету серебряные медали в опорном прыжке и в упражнениях на бревне. Еще одну золотую медаль в копилку российской команды принес боксер Муслим Гаджимагомедов, который победил в весовой категории до 91 кг. В велотреке в спринте золотую медаль завоевала Анастасия Войнова, в дисциплине "гит" на 500 м первой стала Дарья Шмелева. Серебряные медали завоевали гимнаст Дмитрий Ланкин в опорном прыжке и Светлана Солуянова в боксе в категории до 51 кг.

Бронзовые награды в заключительный день соревнований завоевали велогонщики Тамара Дронова в гонке преследования, Денис Дмитриев в кейрине, Диана Климова и Мария Новолодская в мэдисоне, третье место также заняли борцы греко-римского стиля Сергей Семенов (до 130 кг) и Александр Головин (до 97 кг) и каратист Евгений Плахутин в дисциплине "кумите" (до 60 кг).

Всего российская команда завоевала 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые медали. Больше всех золотых наград в копилку российской команды принесли борцы и самбисты - по семь. Второе место в общем зачете заняли белорусские спортсмены (24-16-29), третье - украинцы (16-17-18). 

На первых Европейских играх в Баку в 2015 году сборная России завоевала 164 медали - 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых - и также выиграла общекомандный зачет.

Церемония закрытия Европейских игр начнется в воскресенье в 20:00 мск.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия442342109
2Белоруссия24162969
3Украина16171851
4Италия13151341
5Нидерланды913729
6Германия761326
7Грузия6101430
8Франция691328
9Великобритания69823
10Азербайджан5101328
11Армения53311
12Испания52613
13Венгрия46919
14Бельгия4116
14Словения4116
16Болгария37818
17Португалия36615
18Швейцария33410
19Израиль3317
20Греция3249
21Дания3238
22Польша311014
23Швеция3148
24Турция26715
25Чехия25613
26Румыния23510
27Латвия2327
28Хорватия2158
29Литва2103
30Финляндия2013
31Австрия1247
31Ирландия1247
33Сербия1236
34Косово1113
35Эстония0235
36Молдавия0145
37Словакия0134
38Люксембург0123
39Босния и Герцеговина0101
39Кипр0101
39Черногория0101
42Норвегия0022
43Сан-Марино0011
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