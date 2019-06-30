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Европейские игры-2019

Путин уверен в новых успехах российских спортсменов, отличившихся на Европейских играх

Президент России выразил уверенность в том, что отечественные атлеты в будущем добьются еще больших побед
Владимир Путин с российскими спортсменами в Деревне Европейских игр в Минске Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Владимир Путин с российскими спортсменами в Деревне Европейских игр в Минске
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился в воскресенье в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной.

"Очень здорово, красиво и впечатляюще", - отметил российский лидер, говоря о результатах выступления спортсменов из России.

Президент выразил уверенность в том, что российские атлеты в будущем добьются еще больших побед. "Ведь эти соревнования для многих из вас как трамплин на пути новых побед и достижений", - подчеркнул он.

Представительницы российской сборной подарили главе государства куртку с надписью "Команда России", которую он сразу же надел. "Подходяще", - сказал Путин. Затем он тепло пообщался и сфотографировался со спортсменами и тренерами.

Вечером российский лидер посетит церемонию закрытия Европейских игр, которая пройдет на национальном стадионе "Динамо". Там также будут присутствовать президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и другие почетные гости.

Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них принимали участие около 3,6 тысячи спортсменов. Сборная России победила в общекомандном медальном зачете. В активе российских спортсменов 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия442342109
2Белоруссия24162969
3Украина16171851
4Италия13151341
5Нидерланды913729
6Германия761326
7Грузия6101430
8Франция691328
9Великобритания69823
10Азербайджан5101328
11Армения53311
12Испания52613
13Венгрия46919
14Бельгия4116
14Словения4116
16Болгария37818
17Португалия36615
18Швейцария33410
19Израиль3317
20Греция3249
21Дания3238
22Польша311014
23Швеция3148
24Турция26715
25Чехия25613
26Румыния23510
27Латвия2327
28Хорватия2158
29Литва2103
30Финляндия2013
31Австрия1247
31Ирландия1247
33Сербия1236
34Косово1113
35Эстония0235
36Молдавия0145
37Словакия0134
38Люксембург0123
39Босния и Герцеговина0101
39Кипр0101
39Черногория0101
42Норвегия0022
43Сан-Марино0011
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