Путин уверен в новых успехах российских спортсменов, отличившихся на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился в воскресенье в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной.

"Очень здорово, красиво и впечатляюще", - отметил российский лидер, говоря о результатах выступления спортсменов из России.

Президент выразил уверенность в том, что российские атлеты в будущем добьются еще больших побед. "Ведь эти соревнования для многих из вас как трамплин на пути новых побед и достижений", - подчеркнул он.

Представительницы российской сборной подарили главе государства куртку с надписью "Команда России", которую он сразу же надел. "Подходяще", - сказал Путин. Затем он тепло пообщался и сфотографировался со спортсменами и тренерами.

Вечером российский лидер посетит церемонию закрытия Европейских игр, которая пройдет на национальном стадионе "Динамо". Там также будут присутствовать президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и другие почетные гости.

Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них принимали участие около 3,6 тысячи спортсменов. Сборная России победила в общекомандном медальном зачете. В активе российских спортсменов 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды.