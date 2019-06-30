Сборная России по конкуру не сумела завоевать лицензию на Олимпийские игры - 2020

ГОРКИ СУХАРЕВСКИЕ /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Сборная России по конкуру стала третьей на турнире по конному спорту "Токийский тур", не сумев завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года. Финальные соревнования прошли в воскресенье в Подмосковье.

Сборная России, в составе которой выступали Владимир Туганов, Михаил Сафронов, Мария Бибикова и Наталья Симония, набрала 54 штрафных балла. Второе место заняла команда Польши - 17 баллов. Победителем соревнований и обладателем путевки в Токио стала сборная Израиля, набравшая 15 очков.

Сборная России по конкуру ни разу в новейшей истории не выступала на Олимпийских играх в командных соревнованиях. Российские всадники отбирались на Игры лишь в индивидуальных зачетах.

Ранее сборная России по выездке завоевала олимпийскую лицензию, победив на турнире "Токийский тур".