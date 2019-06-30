Олимпийский чемпион Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат России, который пройдет с 5 по 7 июля в Сочи. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

23-летний Садулаев, являющийся лидером рейтинга Объединенного мира борьбы, в нынешнем сезоне выиграл чемпионат Европы в Бухаресте, а также стал победителем Европейских игр в Минске. Спортсмен выступает в весовой категории до 97 кг.

"Садулаев пропустит чемпионат России. Перед чемпионатом мира в Нур-Султане у него еще будет старт, чтобы он оставался в тонусе, - рассказал Мамиашвили. - Если сравнивать его выступление в Бухаресте и борьбу в Минске, то на Европейских играх он был несколько другим, отборолся очень уверенно. Этот парень умеет делать выводы, а это самое главное".

Мамиашвили напомнил, что главная задача российских борцов на сезон - завоевание лицензий на Олимпиаду-2020 в Токио. Чемпионат мира в Нур-Султане, который является квалификационным к Играм, пройдет с 14 по 22 сентября.