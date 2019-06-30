Московский "Локомотив" объявил об уходе пятерых футболистов

ТАСС, 30 июня. "Локомотив" принял решение не продлевать сотрудничество с пятью футболистами, контракты которых истекают 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Московский клуб покинули защитник Виталий Денисов, который с 1 июля официально станет игроком казанского "Рубина", полузащитники Дмитрий Тарасов и Алан Касаев, а также нападающие Игорь Портнягин и Аршак Корян. Кроме того, о завершении карьеры объявили полузащитники Игорь Денисов и Тарас Михалик.

Ранее ТАСС сообщал о том, что "Локомотив" ведет переговоры с португальским полузащитником клуба Мануэлом Фернандешом о продлении контракта.

В прошедшем сезоне "Локомотив" занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 56 очков, и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.