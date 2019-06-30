Ледовая арена имени Владимира Петрова открылась в Красногорске

ТАСС, 30 июня. Ледовый комплекс имени двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Петрова открыли в воскресенье в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Поручение построить крытый ледовый комплекс в Красногорске было дано президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году. Непосредственное участие в разработке концепции и проектировке комплекса принимал сам двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Владимир Петров. Впоследствии было принято решение назвать новую арену его именем. <…> 30 июня 2019 года в подмосковном Красногорске состоялась торжественная церемония открытия нового ледового комплекса", - сообщила пресс-служба.

Площадь комплекса составляет 12,6 тыс. кв. м. Он включает в себя две ледовые площадки - тренировочную и основную, зал для игровых видов спорта, зал индивидуальной силовой подготовки, раздевалки, помещения для сушки формы, сауны, тренерские и массажный кабинет. В комплексе будет создана хоккейная "Академия имени Владимира Петрова". Она начнет работу 1 июля, тренерский штаб уже сформирован, отметили в ведомстве.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, присутствовавший на церемонии открытия комплекса, отметил, что арена была открыта в день рождения Петрова.

"Мы открываем стадион имени великого человека, который всю свою жизнь посвятил хоккею. Я считаю, что если бы он дожил до этого момента, то был бы очень рад. Теперь, чтобы дворец жил, необходимо проводить здесь турниры для хоккеистов разных возрастов. Это наша главная задача", - сказал на церемонии президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Владимир Петров - советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира. Он умер 28 февраля 2017 года.