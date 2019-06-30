Клуб НХЛ "Даллас" выкупил контракт российского форварда Ничушкина

ТАСС, 30 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" выкупил контракт российского нападающего Валерия Ничушкина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

У 24-летнего россиянина оставался еще год контракта с клубом, он должен был заработать $3,2 млн. Согласно условиям выкупа, он получит треть этой суммы в течение двух следующих сезонов.

Ничушкин был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год. Россиянин вернулся в "Даллас" в 2018-м, по итогам прошедшего сезона он стал первым игроком в истории НХЛ, который, проведя более 50 матчей в регулярном чемпионате (57), не забросил ни одной шайбы и не получил ни одной минуты штрафа. В плей-офф он провел одну игру, не совершив результативных действий.

В составе сборной России Ничушкин стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2017 года.